Il Brasile vola ai Mondiali 2026 con Ancelotti | decisivo il gol di Vinicius Jr

Il Brasile vola ai Mondiali 2026 con un entusiasmo travolgente, grazie al gol decisivo di Vinicius Jr. e alla guida esperta di Carlo Ancelotti, che conquista il suo primo grande traguardo sulla panchina verdeoro. La vittoria contro il Paraguay, siglata in una partita intensa, ha non solo garantito il pass per il torneo mondiale, ma anche regalato all’allenatore italiano un compleanno indimenticabile. Carlo Ancelotti a decidere...

Il Brasile si assicura un posto ai Mondiali 2026 grazie alla vittoria per 1-0 contro il Paraguay, nel match che ha regalato a Carlo Ancelotti una prima gioia da commissario tecnico della Seleção. Il successo è arrivato al termine di una partita combattuta e ha coinciso con il 66° compleanno dell’allenatore italiano, festeggiato calorosamente dai tifosi verdeoro con una spettacolare coreografia all’ingresso in campo. Carlo Ancelotti A decidere l’incontro è stato il solito Vinicius Jr, già allenato da Ancelotti al Real Madrid. L’attaccante brasiliano ha trasformato in oro un’azione corale avviata da Raphinha, rientrato dalla squalifica, e completata dall’inserimento di Matheus Cunha, che ha servito l’assist perfetto per il gol dell’1-0. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Il Brasile vola ai Mondiali 2026 con Ancelotti: decisivo il gol di Vinicius Jr

In questa notizia si parla di: brasile - mondiali - ancelotti - vola

Ancelotti è il nuovo ct del Brasile, obiettivo Mondiali 2026 - Carlo Ancelotti è ufficialmente il nuovo commissario tecnico del Brasile, con l'obiettivo di riportare la squadra ai vertici del calcio mondiale ai Mondiali del 2026.

Ancelotti, il primo successo col Brasile vale i Mondiali: decisivo Vinicius. Esulta anche l'Ecuador #mondiali #qualificazioni #brasile #ancelotti Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il Brasile vola ai Mondiali, decisiva la prima vittoria della gestione Ancelotti; La Nazionale verdeoro di Ancelotti festeggia la vittoria e vola ai Mondiali, sconfitto il Paraguay; Ancelotti-Brasile, prima vittoria e vola ai Mondiali 2026. Il video della festa.

Il Brasile vola ai Mondiali, decisiva la prima vittoria della gestione Ancelotti - Il Brasile vola ai Mondiali grazie alla prima vittoria della gestione Ancelotti, superando di misura il Paraguay e regalando un compleanno da ricordare al neo ct della Seleçao, che ieri ha spento 66 c ...