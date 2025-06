Il Brasile è qualificato ai Mondiali 2026 Arriva la prima vittoria del Ct Ancelotti

Il Brasile, conquistando la qualificazione ai Mondiali 2026, apre un nuovo capitolo sotto la guida dell'allenatore Carlo Ancelotti. La vittoria contro il Paraguay, siglata da Vinicius, segna non solo una prima gioia ufficiale per il tecnico italiano, ma anche un passo decisivo per i cinque volte campioni del mondo. Con questa impresa, il Seleção si prepara a scrivere nuove pagine di gloria nel torneo che si terrà in Messico, Canada e Stati Uniti.

AGI - Il Brasile si è qualificato per i Mondiali 2026 battendo il Paraguay per 1-0 a San Paolo, la prima vittoria da quando Carlo Ancelotti è diventato Ct. I cinque volte campioni del mondo hanno conquistato il loro posto nel torneo in Messico, Canada e Stati Uniti grazie a un gol segnato poco prima dell'intervallo (al 44esimo minuto) dalla stella del Real Madrid Vinicius. Anche l 'Ecuador, secondo con 25 punti, si è iscritto alla sua quinta Coppa del Mondo, mentre Uruguay (quarto), Paraguay (quinto) e Colombia (sesta) non dovrebbero avere problemi ad accompagnare la capolista Argentina nella difesa del titolo in Nord America. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il Brasile è qualificato ai Mondiali 2026. Arriva la prima vittoria del Ct Ancelotti

