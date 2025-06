Il Bournemouth fa ricca la Juventus | il dopo Huijsen è ancora bianconero

Il trasferimento di Dean Huijsen dal Bournemouth alla Juventus ha lasciato un segno indelebile, tra ricordi di un’addio affrettato e desiderio di riscatto. La cessione, troppo frettolosa, ha alimentato rimpianti ma anche la speranza che il tempo possa riscrivere le sorti di questa storia. Nel calcio, come nella vita, le occasioni si presentano di nuovo. E ora, la Vecchia Signora potrebbe finalmente scrivere un capitolo diverso.

