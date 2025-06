il botta e risposta tra lega e forza italia sul terzo mandato

Il duello tra Lega e Forza Italia sul terzo mandato dei governatori si infiamma, con Matteo Salvini che respinge le accuse e definisce le provocazioni infondate. La partita si gioca tra strategie politiche e confronti serrati, mentre l’attesa per il vertice tra i leader si fa palpabile. In questo scenario, ogni mossa potrebbe decidere il futuro del centrodestra e la sua credibilità di fronte agli italiani.

AGI - Non rispondiamo alle provocazioni di chi evoca dittatori per giustificare una posizione di convenienza politica come quella del blocco del terzo mandato dei governatori. È Matteo Salvini a 'dettare la linea' nel suo intervento di chiusura al Consiglio federale della Lega, in attesa del vertice tra i leader che dovrebbe tenersi nei prossimi giorni. Il riferimento del capo leghista è al collega vicepremier Antonio Tajani, che, in un'intervista radiofonica, ha ribadito la sua contrarietà di FI, con parole dure. "Due mandati sono sufficienti perché non servono incrostazioni di potere. Non è una questione di volontà popolare, anche Mussolini aveva vinto le elezioni, anche Hitler aveva vinto le elezioni", ha scandito il segretario 'azzurro'. 🔗 Leggi su Agi.it