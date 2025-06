Il Borussia Dortmund conferma la mossa per Jobe mentre il giovane Bellingham segue le orme di Jude

Il Borussia Dortmund rafforza il suo progetto giovane e ambizioso, confermando l’acquisto di Jobe Bellingham con un contratto quinquennale proveniente da Sunderland. Un investimento record per i Wearsiders, superando i 30 milioni di sterline, e segnando una nuova pagina nella storia delle trasferte di successo del club tedesco. Mentre Jobe segue le orme del fratello Jude, anche lui protagonista in Bundesliga, il mercato si prepara a regalare emozioni spettacolari.

2025-06-10 14:49:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il Borussia Dortmund ha confermato la firma di Jobe Bellingham con un accordo di cinque anni da Sunderland. La tassa è stata non divulgata, ma i Wearsiders hanno rivelato che è stata una vendita di record di club, superando i 30 milioni di sterline che hanno ricevuto da Everton per il portiere Jordan Pickford nel 2017. Ci saranno anche componenti aggiuntivi e una clausola di sell-on del 15 % per il centrocampista di 19 anni. Il nome è Jobe. pic.twitter.comtjedqzzmcr – Borussia Dortmund (@BVB) 10 giugno 2025 Bellingham ha svolto un ruolo chiave nella promozione di Sunderland in Premier League e lascia ha trascorso due anni allo stadio della luce. 🔗 Leggi su Justcalcio.com