Il bollino sulla nuova edizione di 1984 di Orwell | Non contiene personaggi di colore

Il recente bollino sulla nuova edizione di "1984" di Orwell ha suscitato polemiche, poiché manca la rappresentazione di personaggi di colore. La storia editoriale di Orwell è segnata da sfide e dissensi, riflettendo le tensioni tra libertà creativa e sensibilità sociali. In un mondo in costante evoluzione, il dibattito su inclusività e censura rimane più attuale che mai: un tema che invita a riflettere sul nostro rapporto con la letteratura e i valori di oggi.

George Orwell non ha mai avuto vita facile con gli editori. T.S. Eliot rifiutò di pubblicare “La fattoria degli animali” in qualità di direttore della Faber & Faber. Avanti vel. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it