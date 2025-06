Il Bloom sotto le stelle Cinema teatro e buon cibo Grande estate a Mezzago

Benvenuti a Bloom Garten: l’estate a Mezzago si accende tra cinema sotto le stelle, spettacoli teatrali affascinanti e delizie culinarie! Un’occasione unica per vivere momenti magici all’aperto, immersi nella cultura e nel gusto. Da qui a inizio settembre, il centro multiculturale si trasforma in un’oasi di divertimento e relax, offrendo una programmazione ricca e coinvolgente che non vediamo l’ora di condividere con voi...

Il grande cinema, italiano e internazionale, da vedere all’aperto e da ascoltare in cuffia lungo tutta la stagione calda. E poi il teatro da cui farsi affascinare, cene a tema e specialità culinarie per serate che sanno di estate. Da qui a inizio settembre il Bloom di Mezzago vira in versione estiva trasformandosi in Bloom Garten, con l’apertura sulla terrazza del centro multiculturale di via Curiel dell’ormai classica Premiata Pizzeria, presenza irrinunciabile da anni nei mesi di giugno, luglio e agosto. Una veste open air che durerà fino al 7 settembre e a cui si affiancheranno, fino al 9 settembre, le proiezioni cinematografiche e, per questo mese, una manciata di spettacoli teatrali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Bloom sotto le stelle. Cinema, teatro e buon cibo. Grande estate a Mezzago

In questa notizia si parla di: bloom - cinema - teatro - estate

Il Bloom festeggia i 38 anni a suon di ska, birre e cinema - Il Bloom festeggia 38 anni all'insegna di ska, birre e cinema! Una settimana ricca di eventi culminerà in festeggiamenti entusiasti, con l'energia dei Matrioska, birre da scoprire, ritmi coinvolgenti di Vito War e tanto grande cinema.

BLA BLA FEMINA? Teatro, parole e immagini per ribaltare gli stereotipi di genere Martedì 18 giugno al Castello Volante parte la nuova rassegna culturale Coro a Coro, Coro a Corota tra ironia e riflessione:? Ore 20:30 “Bambolotto”?Maura Bloom in un Partecipa alla discussione

Save the dates (& prenotati) ... BloomCinema Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Il Bloom sotto le stelle. Cinema, teatro e buon cibo. Grande estate a Mezzago; Cinema in Festa a Milano e in Lombardia con biglietto a 3,50 euro: edizione di giugno 2025; “Cinema in Festa” torna a Milano nel 2025 con tanti film a 3,50€: le date e le sale aderenti.

Il Bloom sotto le stelle. Cinema, teatro e buon cibo. Grande estate a Mezzago - In programma spettacoli e tredici appuntamenti con film italiani e internazionali.

Bologna Estate, i grandi eventi in calendario: musica, teatro, cinema - Bologna, 26 maggio 2025 – Festival, rassegne, grandi eventi dal teatro alla musica e al cinema: tante proposte diffuse di prossimità saranno il cuore di ’Bologna Estate’, che dura 4 mesi e ...