Il blocco diesel Euro 5 non si farà? Pronto un emendamento per fermarlo

Dal primo ottobre 2025 scatterà in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna il blocco della circolazione per le auto diesel Euro 5 nei centri urbani più popolosi. La sua attuazione sta già provocando un acceso dibattito, soprattutto sul piano economico e politico: la Lega di Matteo Salvini vi si oppone con fermezza, impegnandosi su tutti i fronti per scongiurare il blocco dei diesel Euro 5. Il provvedimento avrà inizialmente validità stagionale (fino al 15 aprile 2026) e le limitazioni verranno riproposte ogni anno durante la stagione autunno-invernale (indicativamente dal 15 settembre al 15 aprile). 🔗 Leggi su Quifinanza.it