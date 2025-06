Il bilancio complessivo del weekend lignanese tra risse multe e soccorsi

Il weekend a Lignano Sabbiadoro è stato un autentico turbinio di emozioni, tra festeggiamenti di Pentecoste, un concerto di Cesare Cremonini e il primo vero banco di prova del turismo balneare. La città ha vissuto momenti intensi, con oltre 133 mila visitatori nel finale, ma anche some sfide come risse, multe e soccorsi. Un’occasione per riflettere sulle energie e le criticità di questa rinomata località balneare.

Festeggiamenti di Pentecoste, concerto di Cesare Cremonini e primo vero test con il turismo balneare. Quello appena passato è stato un fine settimana che ha messo a dura prova Lignano Sabbiadoro. Dalle 48 mila presenze di giovedì si è arrivati alle 133 mila di domenica, passando per le 105 mila. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Il bilancio complessivo del weekend lignanese, tra risse, multe e soccorsi

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Capodanno, il bilancio della nottata: quattro feriti di cui uno grave, incendi, risse e aggressioni - È il bilancio finale della nottata di Capodanno a Genova e città metropolitana che ha visto impegnati 118 ...