Il Belvedere di Palazzo Lombardia apre gratis per il solstizio d' estate | come salire

Festeggia l’arrivo dell’estate con un’esperienza unica: il belvedere di Palazzo Lombardia si apre gratuitamente al pubblico in occasione del solstizio d’estate. L’evento, che include un suggestivo concerto serale, offre l’opportunità di ammirare Milano dall’alto e di immergersi in un’atmosfera magica. Scopri come salire e vivere questa straordinaria occasione: un modo perfetto per celebrare il giorno più lungo dell’anno con musica, panorama e meraviglia.

In occasione del solstizio d'estate Palazzo Lombardia apre straordinariamente le sue porte al pubblico per un doppio evento serale. Il 21 giugno dalle 18 alle 19 si terrà il concerto gratuito 'I gioielli della musica. Recital per violino e pianoforto' del Duo Albe formato da Davide Domenico. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Il Belvedere di Palazzo Lombardia apre (gratis) per il solstizio d'estate: come salire

A Palazzo Lombardia la mostra "Dentro il fuoco – 12 mesi di guerre raccontate dai giornalisti del Premio Almerigo Grilz" - Fino al 24 maggio, a Palazzo Lombardia a Milano, si può visitare "Dentro il fuoco", mostra che offre uno sguardo inedito su 12 mesi di guerre e crisi, raccontate dai giornalisti del Premio Almerigo Grilz.

