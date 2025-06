Il Bayern torna alla carica per Calhanoglu L’Inter fissa il prezzo ed è pronta a trattare

Il calciomercato estivo si infiamma con il Bayern Monaco deciso a rilanciare la sfida per Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter dal 2021. Mentre i nerazzurri fissano il prezzo e sono pronti a trattare, cresce l’attenzione del club bavarese, che vede nel turco un obiettivo strategico per rinforzare il proprio centrocampo. La domanda ora è: sarà questa la volta buona per il trasferimento? Restate sintonizzati per scoprirlo!

Hakan?Calhanoglu, centrocampista nerazzurro dal 2021 e sotto contratto fino al 2027, potrebbe sorprendere tutti e lasciare Milano nel prossimo mercato estivo. Nelle ultime settimane, infatti, il Bayern Monaco avrebbe manifestato ulteriormente un rinnovato interesse per il giocatore, spinti dalla possibile cessione di Joshua Kimmich e dal rendimento altalenante di João Palhinha. Non si tratterebbe di una prima tentazione: l’anno scorso il Bayern aveva offerto un contratto quadriennale al turco, ricevendone un netto rifiuto. L’ex Milan preferì la continuità a Milano, respingendo qualsiasi contatto diretto, in attesa che le trattative si svolgessero solo con l’Inter. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

