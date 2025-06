Il backstage dello show di 1750 droni che hanno disegnato il tour del Vespucci nel cielo | Video

Immagina un cielo che si trasforma in una tela viva, dipinta da 1.750 droni che tracciano il percorso leggendario dell'Amerigo Vespucci. Un evento mozzafiato, risultato di ore di preparazione e innovazione, che ha celebrato il viaggio epico di un'icona marittima attraverso il mondo. Questo spettacolo unico, frutto della collaborazione tra Artech, Dronisos e oltre 40 professionisti, ha lasciato senza fiato gli spettatori, dimostrando come tecnologia e passione possano creare magie...

Uno spettacolo unico quello che ha salutato l'Amerigo Vespucci: 1.750 droni si sono alzati in volo contemporaneamente per rendere omaggio al viaggio di 50.000 miglia, 5 continenti, 32 paesi, 53 porti, un tour mondiale iniziato proprio dal capoluogo ligure il 1° luglio 2023. Il Drone Show è stato realizzato con il supporto di Artech e Dronisos e grazie al lavoro sinergico di oltre 40 professionisti. I droni utilizzati non sono stati pilotati manualmente ma gestiti da un sistema automatizzato e centralizzato altamente tecnologico, capace di orchestrare l’intera coreografia attraverso sofisticati algoritmi di navigazione e posizionamento. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it