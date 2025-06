Il amore del cantante | lei in tour e una relazione seria

Il tour estivo di Cesare Cremonini, partito il 8 giugno 2025 da Lignano Sabbiadoro, promette emozioni indimenticabili. Tra musica coinvolgente e atmosfere uniche, il cantautore italiano si prepara a conquistare il cuore dei fan con le sue migliori hit. Un momento speciale, condiviso anche con la sua nuova compagna, Caterina Licini, che ha arricchito questa avventura di sentimenti autentici e grande passione. Il viaggio musicale di Cremonini sta per iniziare, e il pubblico è pronto a vivere ogni tappa con entusiasmo.

l’avvio del tour estivo di cesare cremonini: prime tappe e protagonisti. Il 8 giugno 2025 segna l’inizio ufficiale del tour estivo di Cesare Cremonini, che ha preso il via dalla città di Lignano Sabbiadoro. Questo evento rappresenta un momento importante per il cantautore italiano, noto per la sua capacità di coniugare musica e presenza scenica. La prima data ha visto la partecipazione speciale della sua nuova compagna, Caterina Licini, attirando l’attenzione dei media e dei fan. la presenza di Caterina Licini al debutto del tour. Caterina Licini, ballerina professionista nata nel 1991, ha accompagnato Cremonini durante questa fase iniziale del suo tour. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it