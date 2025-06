Il 2024 delle piccole e medie imprese della Tuscia | piace l’intelligenza artificiale ma rimangono le incertezze

Il 2024 si prospetta come un anno di sfide e opportunità per le piccole e medie imprese della Tuscia, con l’intelligenza artificiale che suscita entusiasmo ma anche incertezze. Nonostante le difficoltà nel reperire figure specializzate, si conferma una dinamica occupazionale positiva, affiancata da un export stabile e da un forte impulso agli investimenti in digitalizzazione e formazione. Questi elementi sono pronti a sostenere una crescita resiliente e innovativa, trasformando le sfide in nuove occasioni di successo.

Conferma della dinamica positiva dell'occupazione, malgrado le ormai strutturali difficoltà di reperimento di nuova forza lavoro specializzata; una sostanziale tenuta dell'export, unitamente all'importante rilancio degli investimenti, soprattutto in digitalizzazione e formazione, per sostenere.

