Il 12 giugno potrebbe cambiare tutto per chi non è riuscito a ottenere il contributo Se qualcuno dei beneficiari rinuncia la graduatoria verrà aggiornata e nuovi posti saranno assegnati

Il 12 giugno potrebbe rappresentare una svolta decisiva per chi non è riuscito a ottenere il contributo, poiché in caso di rinuncia di un beneficiario, la graduatoria verrà aggiornata e nuovi posti saranno assegnati. Con l’estate alle porte, molti pensionati italiani si preparano a godersi qualche giorno di relax, potendo contare anche sul Bonus Benessere INPS 2025. Chi rientra nei criteri può ancora sperare di approfittarne, ma attenzione: alcune persone escludibili potrebbero avere ancora una chance di partecipare.

C on l’estate ormai alle porte, molti pensionati italiani stanno preparando le valigie per concedersi qualche giorno di relax, magari grazie anche al Bonus Benessere INPS 2025. L’agevolazione è stata pensata per sostenere economicamente le vacanze di chi rientra in determinate categorie protette, la cui lista di beneficiari, è stata pubblicata dall’INPS nelle scorse settimane. L’elenco, tuttavia, ha lasciato fuori alcune persone che avevano fatto domanda. La buona notizia per loro è che non tutto è perduto. Vivere la montagna da anziani: il decalogo contro i rischi X Ripescaggio Bonus Benessere: la speranza dei non ammessi. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il 12 giugno potrebbe cambiare tutto per chi non è riuscito a ottenere il contributo. Se qualcuno dei beneficiari rinuncia, la graduatoria verrà aggiornata e nuovi posti saranno assegnati

In questa notizia si parla di: beneficiari - giugno - potrebbe - cambiare

Bonus Nuovi Nati 2025, domande in scadenza il 16 giugno per i primi beneficiari - Se sei genitore di un bambino nato o adottato tra il 1° gennaio e il 16 aprile 2025, attenzione alle scadenze: la domanda per il Bonus Nuovi Nati 2025 deve essere inviata entro il 16 giugno 2025.

Uno dei referendum dell’8 e 9 giugno propone di ridurre da 10 a 5 il numero di anni per la richiesta della cittadinanza, come già avviene in tanti Paesi europei. Tra i beneficiari della modifica normativa proposta dal quesito referendario, ci saranno centinaia di Partecipa alla discussione

Delfin, prosegue lo scontro tra gli eredi di Leonardo Del Vecchio: nella peggiore delle ipotesi, a metà giugno, gli 8 azionisti della holding riceveranno 10 milioni di euro a testa in dividendi. Questo perché, da statuto, Delfin distribuisce ogni anno 'solo' il 10% de Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Bonus Benessere INPS: il ripescaggio può cambiare tutto per gli esclusi; Carta del docente, tra conferme e novità: scadenza, riapertura piattaforma, beneficiari e importo dall'a.s 2025/26; Riforma referendaria della cittadinanza per naturalizzazione. Stima dei potenziali beneficiari.

Assegno unico 2025: giugno ultima spiaggia per non perdere gli arretrati - Giugno è il mese decisivo per aggiornare l’ISEE e ottenere gli arretrati dell’assegno unico spettanti alle famiglie.

Reddito di cittadinanza, cosa cambia per i beneficiari: più controlli e sanzioni più severe - Il reddito di cittadinanza non verrà smantellato dal nuovo governo, ma potrebbe subire qualche modifica, soprattutto per quella che viene definita la fase due: l’inserimento dei beneficiari nel ...