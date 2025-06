Il 12 giugno nasce anche ad Arezzo il circolo culturale e politico sotto il nome di Giacomo Matteotti

Il 12 giugno ad Arezzo nasce un nuovo punto di riferimento per chi crede nel cambiamento: il circolo culturale e politico Giacomo Matteotti. Un luogo in cui passione, impegno e idee si uniscono per difendere libertà e riforme, contribuendo a plasmare il futuro della città e del paese. Con un forte spirito europeista e riformista, questo sodalizio si prepara a fare sentire la propria voce. La storia si scrive anche qui: pronti a partecipare?

Arezzo, 11 giugno 2025 – Il 12 giugno alle ore 17, nasce anche ad Arezzo il circolo culturale e politico sotto il nome di Giacomo Matteotti, esempio insuperato di quel “dare” politico, per la libertà e le riforme. Anche ad Arezzo l’atto ufficiale fondativo a cui parteciperanno un nutrito gruppo di volenterosi decisi a far sentire il loro pensiero e la loro voce, sia nella politica nazionale che locale. Un think tank riformista ed europeista. Nella pratica, il Circolo Matteotti si presenta già come un nuovo laboratorio di idee, senza alcuna ambizione di rappresentare un nuovo soggetto politico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il 12 giugno nasce anche ad Arezzo il circolo culturale e politico sotto il nome di Giacomo Matteotti

In questa notizia si parla di: arezzo - giugno - circolo - politico

Una cartolina per celebrare il 2 giugno: l'iniziativa ad Arezzo - In occasione della Festa della Repubblica, Poste Italiane ad Arezzo presenta la cartolina filatelica “2 giugno, festa che unisce”.

URCA! Dal 30 maggio al 2 giugno, fra Villanova e Traversara, “URCA! – Oltre i muri”: la Festa provinciale dell’ARCI fra musica, cultura, politica, giochi, enogastronomia… Fra gli ospiti, i cantanti Prim e Nico Arezzo, gli scrittori Maurizio Maggiani e Cristiano C Partecipa alla discussione

Domenica 8 giugno /czerwca/ 2025 – Solennità di Pentecoste, una ricorrenza ‘rivoluzionaria’, detta anche Festa dello Spirito Santo o dell’Effusione dello Spirito Santo sulla Chiesa nascente e sull'umanità, nel 50° giorno dopo la Pasqua, che nella liturgia seg Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Nasce ad Arezzo il circolo politico e culturale dedicato a Giacomo Matteotti. I promotori; Giovedì 12 giugno incontro con Nicotra e Pezzati “I nostri occhi su Gaza- stop complicità”; Siena: domani 7 giugno presentazione del libro “Siena s’è dest(r)a” presso il circolo Almirante durante il convegno su “La Destra a Siena, il coraggio di pochi”.

Il 12 giugno nasce anche ad Arezzo il circolo culturale e politico sotto il nome di Giacomo Matteotti - Nella pratica, il Circolo Matteotti si presenta già come un nuovo laboratorio di idee, senza alcuna ambizione di rappresentare un nuovo soggetto politico ...

Nasce ad Arezzo il circolo politico e culturale dedicato a Giacomo Matteotti. I promotori - "È l'esempio insuperato di quel “dare” politico, per la libertà e le riforme" dicono i fondatori del circolo ...