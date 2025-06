IKONO Roma celebra la felicità con una promozione speciale e tante nuove sorprese

Ikono Roma celebra la felicità con una promozione speciale e sorprese mozzafiato. Con l’arrivo della stagione più gioiosa, lasciati coinvolgere da un’esperienza unica, fatta di luci, colori e magie sensoriali. Vieni a scoprire come la città eterna si trasforma in un caleidoscopio di emozioni e divertimento. Non perdere questa occasione: perché vivere la felicità è il miglior regalo che possiamo concederci!

La stagione più felice dell'anno è alle porte. Quando le giornate si allungano, il sole splende di più ed il desiderio di godersi la vita raggiunge il suo apice. E in una città radiosa come Roma, non c'è posto migliore per celebrarla che IKONO: l'esperienza immersiva che ti invita a giocare.

