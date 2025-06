Ieri in Campania | 68enne sannita muore schiacciato da trattore

Ieri in Campania è stata una giornata carica di eventi drammatici e preoccupanti. Tra le notizie più sconvolgenti, la tragica morte di un uomo di 68 anni a Sant’Angelo a Cupolo, schiacciato da un trattore. Mentre il caldo torrido accentua l’emergenza idrica, si susseguono anche altre tragedie e segnali di crisi che richiedono attenzione e solidarietà. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa giornata cruciale.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, martedì 10 giugno 2025 Avellino – Arrivato il caldo torrido, arriva puntuale anche l’emergenza idrica. Da comuni dell’Irpinia, come quelli della fascia del Partenio arriva l’allarme, già lunedì sera rubinetti a secco, presagio dell’ennesima estate a secco. ( LEGGI QUI ) Benevento – Dramma in Valle Vitulanese. Un grave incidente sul lavoro si è verificato ieri mattina in contrada Loreto, nelle campagne di Cautano, dove un uomo di 68 anni ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato dal trattore con cui stava lavorando. ( LEGGI QUI ) Caserta – Risalirebbe a nove mesi fa il litigio che domenica scorsa è sfociato nell’omicidio del 18enne Nicola Mirti, ucciso con due coltellate al torace sulla spiaggia di un lido di Varcaturo, località litoranea al confine tra Napoli e Caserta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: 68enne sannita muore schiacciato da trattore

