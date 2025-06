Ice inaugura il Bar Convent Brooklyn 2025 con un esclusivo aperitivo a Manhattan

Ice rinnova il suo impegno nel mondo del beverage inaugurando il Bar Convent Brooklyn 2025 con un esclusivo aperitivo a Manhattan. Nello suggestivo speakeasy del bar Barlume, in un’atmosfera intima e raffinata, l’Italian Trade Agency ha celebrato la forte presenza italiana nel settore, coinvolgendo importatori, distributori e brand ambassador. Un evento di prestigio che ha segnato l’inizio di una straordinaria avventura internazionale, consolidando il ruolo dell’Italia come protagonista indiscusso del panorama beverage globale.

In un’atmosfera intima e raffinata, nello speakeasy sotterraneo del bar Barlume a Manhattan, l’Italian Trade Agency ha dato ufficialmente il via alla partecipazione italiana al Bar Convent Brooklyn 2025 con un aperitivo esclusivo dedicato a importatori, distributori, e brand ambassador. All’evento hanno partecipato circa 50 ospiti, tra cui rappresentanti delle 12 aziende italiane protagoniste della collettiva Ice, membri dello staff dell’Agenzia e operatori del settore. Ad accogliere gli ospiti è stato Raimondo Lucariello, direttore della Divisione Food & Wine dell’Ice, che ha dichiarato: “Siamo molto felici di presentare queste aziende, alcune di loro giĂ attive qui negli Stati Uniti da tempo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

