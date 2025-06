Ibsa Foundation per la ricerca scientifica presenta a lugano la mostra temporanea Through the clouds

L’IBSA Foundation per la ricerca scientifica apre le porte a Lugano alla mostra temporanea "Through the Clouds", un affascinante viaggio tra arte e scienza curato da Stefano Cagol. Dal 12 giugno al 7 settembre 2025, presso la Casa Carlo Cattaneo, questa esposizione mette in dialogo la creatività e l’innovazione, offrendo un’esperienza unica che stimola riflessioni sul futuro e sulle sfide che ci attendono. Un appuntamento imperdibile per appassionati di tutte le età.

(Adnkronos) – IBSA Foundation per la ricerca scientifica annuncia l’apertura della prima mostra temporanea "Through the Clouds" presso la sua sede Casa Carlo Cattaneo a Lugano dove rimarrà allestita dal 12 giugno al 7 settembre 2025. Curata da Stefano Cagol, la mostra esplora l'intersezione tra arte e scienza, mettendo in dialogo due giovani artisti contemporanei, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

