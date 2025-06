I Village People tornano live il 30 giugno a Carrara

I Village People tornano a farci ballare dal vivo il 30 giugno a Carrara, portando sul palco tutta l’energia e il fascino che li hanno resi leggendari. Da “San Francisco” a “In Hollywood”, il loro sound inconfondibile ha segnato un’epoca e continua a conquistare generazioni. Preparati a rivivere i grandi successi e a lasciarti travolgere dall’atmosfera unica di questa reunion imperdibile…

CARRARA – I Village People sono uno dei gruppi musicali più iconici e riconoscibili della storia della musica pop. Il loro album di debutto, pubblicato nel 1977, includeva singoli di successo come San Francisco (You've Got Me) e In Hollywood (Everybody is a Star) All'epoca, tuttavia, il gruppo era composto unicamente da Victor Willis, affiancato da cantanti di sottofondo: i Village People originali erano, di fatto, solo lui. Successivamente, furono organizzate delle audizioni per formare un vero e proprio gruppo attorno a Victor Willis in occasione di un'apparizione televisiva nel 1977 su American Bandstand.