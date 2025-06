I Village People aprono IMMensamente | Carrara si accende con il nuovo festival estivo

I Village People tornano a sorprendere i fan con un’energia travolgente, questa volta a Carrara, dove aprono con entusiasmo il nuovo festival estivo “IMMensamente”. Dopo il loro celebre cameo a Washington e il successo virale, il leggendario gruppo statunitense si prepara a accendere la scena musicale italiana. Un evento imperdibile che promette di essere un’estate indimenticabile, ricca di musica e divertimento. La festa sta per cominciare, e tu non puoi perdertela!

(Adnkronos) – Dopo il giro del mondo del video diventato virale della loro sorprendente esibizione a Washington, durante il comizio celebrativo della vittoria presidenziale di Donald Trump, in cui lo stesso Presidente ha cantato e ballato sul palco con il leggendario gruppo statunitense, i Village People tornano a far parlare di sé.

Village People, Benji & Fede e non solo: i concerti a Marina di Carrara - Carrara, 12 maggio 2025 – Prende il via IMMensamente, la nuova stagione di concerti di LEG Live Emotion Group e Comune di Carrara.

