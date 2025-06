I vigili del fuoco di Torino hanno un nuovo comandante | è Francesco Orrù per lui è un ritorno a casa

I vigili del fuoco di Torino hanno un nuovo comandante: Francesco Orrù. Con i suoi 60 anni, torna a casa e assume con entusiasmo il ruolo di guida per la caserma del capoluogo piemontese. Dopo sei mesi di gestione ad interim da parte di Alessandro Paola, Orrù porta con sé esperienza e determinazione per affrontare le sfide future. A partire da oggi, la città può contare su un leader affidabile e deciso per la sicurezza dei cittadini.

Francesco Orrù, 60 anni, è il nuovo comandante dei vigili del fuoco di Torino. A partire da oggi, mercoledì 11 giugno 2025, ha preso il posto dell'attuale direttore regionale Alessandro Paola, che aveva assunto la funzione ad interim sei mesi fa dopo il trasferimento di Vincenzo Bennardo e che. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - I vigili del fuoco di Torino hanno un nuovo comandante: è Francesco Orrù, per lui è un ritorno a casa

In questa notizia si parla di: vigili - fuoco - torino - comandante

Una giornata con i vigili del fuoco di Volpiano, attività per grandi e piccini - Unisciti a noi per una giornata indimenticabile con i vigili del fuoco di Volpiano! Domenica 18 maggio 2025, dalle 9 alle 13, la caserma in via Torino 11 apre le porte a grandi e piccini.

Il nuovo comandante dei vigili del fuoco: “I volontari risorsa da non perdere” http://dlvr.it/TLHlvj @LaStampa Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

I vigili del fuoco di Torino hanno un nuovo comandante: è Francesco Orrù, per lui è un ritorno a casa; Il nuovo comandante dei vigili del fuoco: “I volontari risorsa da non perdere”; Vigili del fuoco, Orrù nuovo comandante provinciale di Torino.

Vigili del fuoco, Orrù nuovo comandante provinciale di Torino - Il nuovo comandante provinciale dei vigili del fuoco di Torino da oggi è Francesco Orrù, 60 anni, originario di Mogoro (Oristano), che aveva già lavorato come vicario a Torino nel 2028-

TORINO – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco: Francesco Orrù è il nuovo Comandante - Questa mattina ha preso ufficialmente servizio il nuovo Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, Franceso Orrù.

Vigili del fuoco: il 9 giugno insediamento del nuovo comandante - Il prossimo 9 giugno avverrà un avvicendamento al vertice del Comando dei Vigili del Fuoco di Genova.