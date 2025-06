I TU | nuovo album

I TU, duo irresistibile di musica e poesia, torna con il loro secondo album, un viaggio tra calzini, sogni nascosti, storie di vita e emozioni profonde. Con un mix di ironia, nostalgia e romanticismo, Sebastiano Forte e Federico Leo ci invitano a scoprire i loro pensieri più autentici. Disponibile in vinile e su tutte le piattaforme musicali, questo disco promette di sorprenderti e di restare nel cuore. Un ascolto imperdibile per chi ama lasciarsi sorprendere.

Calzini, mutande e cose che non vogliamo vedere, ma anche sogni, racconti e perfino poesie: pensieri, parole e oggetti che restano nascosti finché non siamo pronti a prenderli. Ironici e nostalgici, cinici e romantici, dissacranti e accudenti, Sebastiano Forte e Federico Leo, in arte I TU, aprono il Cassetto e tornano sulla scena con il secondo album in uscita il 13 giugno. Un disco disponibile in vinile e su tutte le piattaforme musicali per Altipiani con distribuzione Believe. Dieci tracce che il duo ha scelto di far cantare agli amici incontrati negli anni: artisti e artiste della scena musicale, letteraria e comica.