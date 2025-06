I trionfalismi sciocchi sul referendum sono anche a destra

Il centrodestra ha commentato con toni trionfalistici l’esito dei referendum.. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - I trionfalismi sciocchi sul referendum sono anche a destra

Approfondimenti da altre fonti

Referendum sulla giustizia: sì, no e neutrali. Ecco come sono schierati i partiti - Se soglia fissata non venisse superata, i referendum abrogativi verranno dichiarati nulli.