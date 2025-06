I The Jackal tornano con otto nuovi episodi tra risate e riflessioni su come la pubblicità sia cambiata con l' avvento degli influencer

I The Jackal tornano con otto nuovi episodi di Pesci Piccoli – Un’agenzia, pronti a farci ridere e riflettere sull’evoluzione della pubblicità nell’era degli influencer. Con il loro stile irriverente, autoironico e disincantato, confermano ancora una volta perché sono tra i più amati del panorama comedy italiano. L’appuntamento è per il 13 giugno su Prime Video: non perdere questa nuova avventura ricca di idee, risate e qualche spunto di riflessione.

I ronici, autoironici e con lo stesso irresistibile disincanto con cui ci avevano conquistato nella prima stagione: i The Jackal sono tornati. Prime Video ha svelato una clip inedita della seconda stagione di Pesci Piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget, la serie comedy firmata da The Jackal e Mad Entertainment, in arrivo il 13 giugno con otto nuovi episodi. Protagonisti ancora una volta Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone e Gianluca Fru, affiancati da Martina Tinnirello, con la regia di Francesco Ebbasta. Un ritorno che promette di raccontare, sempre con leggerezza e un pizzico di sarcasmo, il mondo del lavoro, le crisi esistenziali e il grande caos che circonda chi cerca il proprio posto nel (precario) universo della comunicazione moderna. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - I The Jackal tornano con otto nuovi episodi tra risate e riflessioni su come la pubblicità sia cambiata con l'avvento degli influencer

In questa notizia si parla di: jackal - otto - episodi - tornano

La serie comedy Pesci Piccoli debutterà con i suoi otto episodi in esclusiva su Prime Video in Italia il 13 giugno. Pesci Piccoli, la serie con protagonisti i The Jackal (Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone, Gianluca Fru) e una piccola (e sgangherata) agenz Partecipa alla discussione

È un "inno ad accettarci nelle nostre diversità", come spiega il regista Francesco Ebbasta, la seconda stagione della serie comedy dei Jackal Pesci piccoli, in arrivo su Prime Video dal 13 giugno. #ANSA Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

The Jackal ritornano con i “Pesci piccoli”: «Come noi, ma non troppo»; 'Pesci piccoli 2': i The Jackal tornano su Prime Video; Noi, pesci piccoli: tutto tranne che perfetti.

Pesci Piccoli 2, i The Jackal tornano su Prime Video: rilasciato il trailer - Con la seconda stagione di Pesci Piccoli, composta da otto episodi, i The Jackal tornano su Prime Video.

Pesci Piccoli 2, più profonda e più surreale, eppure più vera: I The Jackal ci raccontano la seconda stagione - Debutta il 13 giugno su Prime Video la seconda stagione di Pesci Piccoli, la serie targata The Jackal: tra omaggi all'infanzia, guest star inedite e sorprendenti e una scrittura sempre più consapevole ...