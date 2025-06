I sette corti di Méliès di inizio secolo

Scopri i sette cortometraggi di inizio secolo di Méliès, un tesoro nascosto che trasporta lo spettatore nell’universo magico delle fiabe, dei viaggi fantastici e delle illusioni visive. Henri Langlois descriveva le sue opere come capolavori di fantasia e innovazione, autentiche finestre su un’epoca d’oro del cinema. Il 22 giugno al Cinema Ritrovato avrai la straordinaria occasione di rivivere questa magia e lasciarti affascinare ancora una volta.

