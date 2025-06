I sei influencer e fuffaguru colpiti dall’Antitrust l’indagine sui corsi per diventare ricchi | multa anche per Big Luca

L'Antitrust italiana ha messo sotto la lente sei influencer e fuffaguru noti per promettere ricchezze facili e vite da sogno, spesso dietro l'acquisto di costosi corsi. Dopo un’indagine avviata a luglio 2024, quattro sono stati graziati con impegni specifici, mentre altri hanno subito sanzioni. Tra loro spicca Luca...

Ai loro follower promettevano guadagni facili e una vita da sogno. Certo prima bisognava acquistare i loro corsi, quelli tipi dei fuffaguru che all’Antitrust italiana non sono per niente piaciuti. Perciò l’AutoritĂ garante della concorrenza e del mercato è intervenuta su sei influenze del marketing, alla fine di un lavoro istruttorio iniziato a luglio 2024. In quattro hanno evitato la multa, ma accettano impegni specifici: si tratta di Luca Marani, Alessandro Berton, Hamza Mourai, Davide Caiazzo. Due invece sono stati multati per pratiche commerciali scorrette. Colpito Luca De Stefani, in arte Big Luca, e Michele Leka. 🔗 Leggi su Open.online

Altre fonti ne stanno dando notizia

I sei influencer e fuffaguru colpiti dall'Antitrust, l'indagine sui corsi per diventare ricchi: multa anche per Big Luca; I social network sono pieni di “fuffa guru”; Stangata per il fuffaguru milanese Big Luca: sanzionato con 60mila euro.

Chi sono i sei influencer nel mirino dell’Antitrust: “Proponevano guadagni facili con i loro corsi” - Contenuti promozionali camuffati da consigli personali, corsi online venduti come scorciatoie per il successo e profili social gonfiati: l’Autorità ...

L’Antitrust ha multato il noto influencer Big Luca per contenuti che promettevano «guadagni facili e sicuri» - Mercoledì l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha multato per 60mila euro il noto influencer Luca De Stefani, conosciuto come Big Luca, per pratiche commerciali scorrette.

Stangata per fuffaguru e influencer: il milanese Big Luca sanzionato con 60mila euro - L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha chiuso le istruttorie nei confronti degli influencer e "fuffaguru": mano pesante per Luca De Stefani ...