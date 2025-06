I pop corn fanno ingrassare? Cosa sapere su calorie e valori nutritivi

I pop corn, spesso associati a momenti di relax e divertimento, sono molto più di uno snack delizioso: la loro influenza sul peso corporeo dipende interamente da come vengono preparati. Se sfusi al cinema o in casa con ingredienti leggeri, possono essere un alleato della dieta. Ma attenzione: alcuni metodi di preparazione aumentano le calorie e i valori nutritivi, trasformando questi chicchi in possibili nemici della linea. Ecco cosa sapere per gustarli senza rimorsi.

I pop corn sono solo uno snack perfetto al cinema o davanti alla tv, meglio se in compagnia, o hanno anche proprietà nutritive? E soprattutto: fanno ingrassare? La risposta arriva da alcuni studi scientifici, tutti concordi su un principio fondamentale: dipende dalla preparazione. Ecco che cosa sapere. I pop corn fanno ingrassare? Dipende dalla preparazione. I pop corn, ricavati dal mais, sono uno snack povero di grassi se non vengono aggiunti condimenti. Uno studio pubblicato sul Nutrition Journal (2012) ha dimostrato che il pop corn non condito è più saziante rispetto alle patatine, contribuendo a una minore assunzione calorica nei pasti successivi.

