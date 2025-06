I Pokémon arrivano ai Gigli con un evento sulle carte collezionabili

Pokémon arrivano ai Gigli con un evento imperdibile dedicato alle carte collezionabili! Fino al 15 giugno, in Corte Lunga, potrai vivere l'emozione di “Pokémon. Gioca e scambia”, un'occasione unica per incontrare altri appassionati, scambiare carte e immergerti nel mondo delle creature più amate del 1996. Non perdere questa opportunità di condividere la tua passione e arricchire la tua collezione: ti aspettiamo per un'esperienza indimenticabile!

Per gli appassionati dei Pokémon è arrivato al Centro Commercial I Gigli un evento imperdibile. Fino al 15 giugno in Corte Lunga si terrà "Pokémon. Gioca e scambia". Sono sempre in aumento gli estimatori dei Pokémon e delle carte delle creature immaginarie, create nel 1996 da Satoshi Tajiri.

I Pokemon sbarcano ai Gigli. Gli appassionati si incontrano tra carte e videogame - immergersi in un mondo di avventure e scoperte, scambiare carte rare e sfidarsi in emozionanti videogame.

