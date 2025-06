I Poeti del piano solo si parte con Shai Maestro

I Poeti del Piano Solo tornano a incantare la città con un evento unico, giunto ormai alla sesta edizione. Curato da Musicus Concentus in collaborazione con l’Associazione Something Like This, il festival apre le porte a una straordinaria serie di performance pianistiche sotto la guida di Stefano Maurizi e Fernando Fanutti. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica, pronto a regalare emozioni indimenticabili fino al 14 giugno, con due serate che promettono di lasciare il segno.

Per il sesto anno consecutivo, I Poeti del Piano Solo giunge in città con un programma curato da Musicus Concentus in collaborazione con la Associazione Something Like This. Con la direzione artistica del pianista Stefano Maurizi e di Fernando Fanutti, presidente del Musicus Concentus, l’edizione 2025 è in programma da domani al 14 giugno. La serata inaugurale sarà ospitata nella Sala del Paradiso del Museo dell’Opera del Duomo, mentre i due appuntamenti successivi si terranno alla terrazza di Villa Bardini, scenografico affaccio sulla città. Il festival è realizzato con il sostegno dell’Opera di Santa Maria del Fiore, Credem Euromobiliare Private Banking e Anea Italia srl. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I Poeti del piano solo, si parte con Shai Maestro

In questa notizia si parla di: poeti - piano - shai - maestro

Giovedì 5 giugno alle ore 9:30 aprono le prenotazioni per il concerto di Shai Maestro, che si terrà nella Sala del Paradiso del Museo giovedì 12 giugno alle ore 21:15! il pianista jazz presenterà i brani del nuovo album Solo: Miniatures & Tales, uscito a maggi Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

I Poeti del piano solo, si parte con Shai Maestro; I Poeti del Piano Solo: Firenze, dal 12 al 14 giugno; Firenze, torna I Poeti del Piano Solo: tre concerti al Museo dell'Opera del Duomo e a Villa Bardini.

I Poeti del piano solo, si parte con Shai Maestro - Per il sesto anno consecutivo, I Poeti del Piano Solo giunge in città con un programma curato da Musicus Concentus in collaborazione con la Associazione Something Like This.

Firenze, torna I Poeti del Piano Solo: tre concerti al Museo dell'Opera del Duomo e a Villa Bardini - Torna per il sesto anno consecutivo I Poeti del Piano Solo, con un programma curato da Musicus Concentus in collaborazione con l’Associazione Something Like This.