I Pinguini Tattici Nucleari conquistano San Siro con HELLO WORLD – TOUR STADI 2025

I Pinguini Tattici Nucleari, protagonisti indiscussi della scena musicale italiana, tornano con il loro attesissimo Hello World – Tour Stadi 2025. Dopo aver conquistato i palchi nel 2023, ora si preparano ad incendiare anche San Siro, portando energia, emozioni e una maturità artistica senza precedenti. Due spettacoli imperdibili che consacrano definitivamente questa band tra i grandi della musica italiana. E la magia continua...

Dopo il grande successo riscontrato negli stadi nel 2023, i Pinguini Tattici Nucleari tornano a calcare i palchi delle venue più iconiche d'Italia con una nuova consapevolezza e una maturità artistica ancora più definita. Due concerti evento dell' HELLO WORLD – TOUR STADI 2025 allo Stadio San Siro di Milano hanno consacrato la band che in questo live compie un passo decisivo entrando meritatamente di diritto tra i grandi protagonisti della musica live. I Pinguini Tattici Nucleari volano su San Siro con due concerti sold out. Uno spettacolo senza precedenti quello portato in scena da I Pinguini Tattici Nucleari allo Stadio San Siro di Milano.

Pinguini Tattici Nucleari, arrivano i primi sold out per il tour negli stadi 2025 - I Pinguini Tattici Nucleari Mafia annunciano i primi sold out per il loro attesissimo tour negli stadi 2025, che partirà il 7 giugno.

Tanta gente in fila fuori dallo stadio San Siro per il concerto di stasera dei Pinguini Tattici Nucleari! Prima dei Pinguini si esibirà allo stadio Svegliaginevra! Partecipa alla discussione

#evento Mercoledì 11/06/2025, h 20.30, presso lo Stadio "G. Meazza" di San Siro, CONCERTO del gruppo musicale “Pinguini Tattici Nucleari”. Possibili disagi per afflusso e deflusso degli spettatori. Il servizio #ATM https://atm.it/it/AtmNews/AtmInforma/Pagine/ Partecipa alla discussione

