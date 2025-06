I Peccatori è un successo incredibile | ha battuto un record che durava dal 2013

I peccatori 232, un successo incredibile, ha battuto un record storico che durava dal 2013. La pellicola originale di Ryan Coogler con Michael B. Jordan in un doppio ruolo rappresenta un'eccezione in un'epoca dominata da franchise e reboot. In un panorama cinematografico saturo di sequel e universi condivisi, i film originali che incassano di pi√Ļ si distinguono come vere e proprie rarit√†. Gli ultimi 15 anni testimoniano un ciclo incessante di adattamenti e rifacimenti, ma questa pellicola dimostra che l'originalit√† pu√≤ ancora conquistare il pubblico.

Eppure, nonostante questo, un film originale è riuscito a distinguersi in mezzo a tutto questo: parliamo de I Peccatori di Ryan Coogler.

Questo film è un successo oppure no? - Il film horror di Ryan Coogler I peccatori, in questo momento nei cinema, ha incassato 48 milioni di dollari negli Stati Uniti durante il primo weekend.

I Peccatori: Ryan Coogler ha creato un precedente ‚Äúpericoloso‚ÄĚ per Hollywood - scena da I Peccatori Ma c'è anche chi fa notare che se si tratta di doversi assicurare i servizi di un regista non caucasico o donna che ha all'attivo un successo ...