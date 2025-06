I Papu sul palco assieme al cantautore Pablo Perissinotto

magica serata all’insegna dell’allegria e della tradizione, unendo il fascino senza tempo della Commedia dell’Arte con la freschezza di nuove interpretazioni. Un momento imperdibile per gli amanti dello spettacolo, che promette emozioni e risate assicurate. Non mancate all’appuntamento, perché questa reunion speciale vi farà vivere un’esperienza indimenticabile sotto le stelle di Taiedo di Chions!

I Papu dopo 10 anni tornano insieme sul palco con Pablo Perissinotto. Lo faranno per "Le petit port", il 13 giugno in piazza IV Novembre a Taiedo di Chions alle 20.45 con ingresso libero. I Papu, interpreti originali della Commedia dell’Arte in chiave moderna, hanno pensato di ripresentare una. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it