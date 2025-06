I Nasoni Raccontano il Quadraro | true crime e resistenza all’ombra delle mitiche fontanelle romane

Negli scorsi anni, il progetto ha saputo incantare e coinvolgere cittadini e visitatori, trasformando ogni tappa in un viaggio nel cuore pulsante di Roma. Quest’anno, dal 20 al 22 giugno, il Quartiere Quadraro si trasformerà in un palcoscenico vivo, dove il true crime e la resistenza si intrecciano con le storie segrete delle fontanelle. Preparatevi a scoprire un lato inedito della città eterna, tra memoria e mistero.

Uno spettacolo teatrale itinerante, che ogni anno fa tappa in un quartiere diverso e che all’interno dello stesso quartiere si muove fra quelle che sono vere e proprie stazioni della memoria: i Nasoni, le mitiche fontanelle romane in ghisa che sono un simbolo della Capitale. Questo è “I Nasoni raccontano”, storytelling urbano che quest’anno, dal 20 al 22 giugno, si muoverĂ attraverso le fontanelle del quartiere Quadraro. Negli scorsi anni i Nasoni hanno raccontato le storie, fra gli altri, dei quartieri Centocelle, Torpignattara, Pigneto e Gordiani: nel 2025 il progetto si concentra sul Quadraro, quartiere emblematico per la sua affascinante storia di resistenza e trasformazioni socio-culturali. 🔗 Leggi su Funweek.it

Approfondimenti da altre fonti

I Nasoni Raccontano | Quadraro 2025; I Nasoni Raccontano - Quadraro 2025; I Nasoni raccontano 2024 al Pigneto.

Dal 20 al 22 giugno, a Piazza Don Sardelli, parte il nuovo viaggio attraverso le memorie dei Nasoni - Dal 20 al 22 giugno, a Piazza Don Sardelli, parte il nuovo viaggio attraverso le memorie dei Nasoni Uno spettacolo teatrale itinerante, che ogni anno fa tappa in un quartiere diverso e che all’interno ...

I Nasoni Raccontano - Quadraro 2025 - 000 spettatori e 5 quartieri visitati per un format che è diventato un best seller: questo è “I Nasoni Raccontano”, storytelling urbano firmato da Fabio Morgan che quest’anno avrà come ...