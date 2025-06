I maturandi studiano affidandosi anche agli strumenti digitali e tra ripassi visivi creator-docenti e studio personalizzato la piattaforma video è diventata una vera alleata per gli studenti

La Maturità 2025 si avvicina e gli studenti italiani sono pronti a sfruttare al massimo le risorse digitali per la preparazione. Oggi, tra video, app e strumenti innovativi come l'intelligenza artificiale, la piattaforma video 232 si sta affermando come alleata indispensabile, offrendo un supporto personalizzato e coinvolgente. Con questa vastissima gamma di strumenti, ogni ragazzo può affrontare le sfide degli esami con sicurezza e determinazione.

L a Maturità 2025 è sempre più vicina e per migliaia di studenti italiani è scattata la fase più intensa della preparazione. Le uscite diradano, le ore studio e di ripasso aumentano, si cerca di mettere a punto tutte le strategie possibili per affrontare al meglio le prove. Ognuno ha i suoi modi e i suoi mezzi, ma tra manuali e appunti, ormai non mancano più gli strumenti digital i: intelligenza artificiale, podcast, app educative e, quest'anno, anche YouTube, ormai diventato un vero e proprio compagno di studio per i maturandi.

