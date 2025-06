I luoghi della memoria Presto un nuovo centro all’ex elementare di Bergiola

Proseguono spediti i lavori di recupero della ex scuola elementare ‘Vincenzo Giudice’ di Bergiola. Lo stabile diventerà un museo della memoria su progetto dell’architetto Giacomo Mariani. Nelle scorse settimane è stato messo in sicurezza l’edificio, e ora si sta procedendo alla rimozione della copertura che sarà poi completamente sostituita. La scuola di Bergiola fu teatro dell’ eccidio nazifascista del 16 settembre 1944 in cui persero la vita 72 persone, tra cui il maresciallo maggiore della guardia di finanza Vincenzo Giudice. Per il suo recupero la Regione Toscana ha stanziato un milione di euro a cui si vanno ad aggiungere i 218mila euro messi a disposizione dal Comune di Carrara. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I luoghi della memoria. Presto un nuovo centro all’ex elementare di Bergiola

