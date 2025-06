I Laureati compie 30 anni proiezione gratuita in Piazza Pitti con Leonardo Pieraccioni | Venite tanto è a ufo

Firenze si prepara a vivere un momento indimenticabile: i 30 anni di "I Laureati" di Leonardo Pieraccioni saranno celebrati con una proiezione gratuita in Piazza Pitti il 16 giugno 2025, nell'ambito di "Apriti Cinema". Un'occasione imperdibile per rivivere le emozioni di un classico della commedia italiana e condividere un momento di festa tra amici e appassionati. Non mancate, perché questa serata sarà davvero speciale e ricca di sorprese!

Firenze si prepara a celebrare un anniversario speciale: i 30 anni de "I Laureati", l'indimenticabile film di Leonardo Pieraccioni. Per l'occasione, la pellicola sarà proiettata gratuitamente lunedì 16 giugno 2025 in Piazza Pitti, nell'ambito della rassegna "Apriti Cinema". Un'opportunità unica. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - "I Laureati" compie 30 anni, proiezione gratuita in Piazza Pitti con Leonardo Pieraccioni: "Venite, tanto è a ufo"

