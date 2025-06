I Kraftwerk in Italia nel 2025 | due date imperdibili a Lajatico e Taormina

Preparati a vivere un’estate indimenticabile con i Kraftwerk in Italia nel 2025! Due date imperdibili a Lajatico e Taormina, dove la leggenda della musica elettronica svelerà ancora una volta il suo talento innovativo. Ralf Hütter e compagni porteranno sul palco i loro classici intramontabili, creando un connubio perfetto tra musica e performance art. Un’esperienza che ogni appassionato deve assolutamente vivere...

I pionieri della musica elettronica, i Kraftwerk, tornano in Italia nell’estate del 2025 per due concerti esclusivi che promettono di essere esperienze uniche nel loro genere. Ralf Hütter e soci porteranno in Italia i classici della discografia dei Kraftwerk, da “Autobahn” a “Tour de France Soundtracks”, per uno spettacolo unico in grado di unire musica e performance art. La storica band di Düsseldorf, tra le più influenti e visionarie del panorama musicale, è infatti una vera e propria “Gesamtkunstwerk” – un’opera d’arte totale. Date e location dei concerti. Dopo il successo mondiale dei loro tour, i KRAFTWERK tornano in Italia per due imperdibili date! 18 luglio 2025 – Teatro del Silenzio, Lajatico (PI). 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - I Kraftwerk in Italia nel 2025: due date imperdibili a Lajatico e Taormina

Altre fonti ne stanno dando notizia

I Kraftwerk in Italia nel 2025: due date imperdibili a Lajatico e Taormina; I Kraftwerk tornano in Italia: show imperdibili a Lajatico e Taormina a luglio; I Kraftwerk tornano in Italia per due appuntamenti imperdibili.

Krafterwerk, in Italia per due concerti: a Firenze il 7 luglio e l'8 a Genova - I Krafterwerk tornano in tour con un nuovo spettacolo che arriverà in Italia questa estate per due date imperdibili: il 7 luglio a Firenze (Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale) e l ...