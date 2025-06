I Goonies compie 40 anni Pesaro Film Fest 2025 lo celebrerà con un evento speciale il 18 giugno

Il 18 giugno, Pesaro si trasformerà nel palcoscenico di un evento imperdibile: il cinema celebra i 40 anni di "I Goonies", il classico di Richard Donner che ha conquistato generazioni. In Piazza del Popolo, gli appassionati avranno l’opportunità di rivivere l’avventura e l’entusiasmo di questa pellicola intramontabile, rendendo omaggio a un film che ancora oggi incarna lo spirito di amicizia e coraggio. Un’occasione imperdibile per tutti i cinefili!

Il festival del cinema di Pesaro si prepara a festeggiare il 40 anniversario del cult di Richard Donner con una speciale proiezione che si terrà in Piazza del Popolo. Uno dei cult più amati della storia del cinema compie 40 anni. Si tratta de I Goonies, avventurosa pellicola di Richard Donner del 1985 che racconta il tentativo di un gruppo di ragazzini di salvare il quartiere di Astoria, cittadina dell'Oregon in cui vivono, dal capitalismo sfrenato. Anche la 61° Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro si prepara a celebrare l'anniversario con una speciale proiezione ospitata sul grande schermo di Piazza del Popolo in programma mercoledì 18 giugno alle ore 21: 30. 🔗 Leggi su Movieplayer.it