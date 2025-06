I genitori rallisti il titolo Junior la promozione con l' Aci Team Italia | chi era Matteo Doretto

I genitori rallisti e il titolo Junior: la promozione con l'ACI Team Italia celebra la passione che unisce generazioni. Chi era Matteo Doretto? Il giovane pilota pordenonese, scomparso tragicamente durante un test prima del Rally di Polonia, rappresenta un esempio di dedizione e talento nel mondo del rally. Nato in una famiglia di appassionati, nel 2024 aveva conquistato il titolo nazionale Junior, lasciando un’eredità che ispira ancora oggi.

