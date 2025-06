I fondi europei che si professano verdi ma investono miliardi nelle fonti fossili

I fondi europei che si definiscono "verdi" spesso nascondono una realtà ben diversa: miliardi investiti nelle fonti fossili, smentendo l’illusione di un capitale sostenibile. Con oltre 18 miliardi di dollari destinati a compagnie inquinanti, la trasparenza finanziaria si scontra con una realtà complessa e spesso ingannevole. È ora di chiedersi: quanto possiamo fidarci delle promesse verdi quando i numeri raccontano un’altra storia?

Non è tutto oro ciò che è verde. Anche quando parliamo di finanza. Ammonterebbero a oltre diciotto miliardi di dollari gli investimenti di fondi conformi alle normative europee sulla trasparenza finanziaria sostenibile (Sfdr) in compagnie dell’energia fossile. A rivelarlo è stata un’inchiesta apparsa di recente sul Guardian, secondo cui tra queste imprese rientrerebbero cinque grandi inquinatori, già in vetta alla classifica Carbon Majors del 2023 per la produzione di petrolio e gas. Stiamo parlando di TotalEnergies, Shell, ExxonMobil, Chevron e BP. L’inchiesta del quotidiano britannico è partita dall’analisi delle proprietà nell’ultimo trimestre del 2024 delle società quotate in borsa operanti nel settore dei combustibili fossili – elencate, come anticipato, nel rapporto Carbon Majors – tramite la piattaforma Data & Analytics del London Stock Exchange Group. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - I fondi europei che si professano verdi ma investono miliardi nelle fonti fossili

