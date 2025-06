I Flaminio in concerto al Gargara Fest

Preparati a vivere una serata indimenticabile con i Flaminio al Gargara Fest! La band romana, famosa per il loro stile unico e le hit hip hop storiche, arriva in Capitanata per un nuovo imperdibile tour estivo. Il 21 giugno al Villaggio Turistico Calenella, potrai ascoltare dal vivo i brani che hanno fatto la storia della scena italiana. Non perdere questa occasione di essere parte di un evento che farà vibrare il cuore degli appassionati!

I Flaminio fanno tappa in Capitanata con il loro nuovo tour estivo. L’appuntamento è per il 21 giugno al Villaggio Turistico Calenella in occasione del ‘Gargara Fest’. Flaminio. Nati come Flaminio Maphia, sono un gruppo musicale hip hop creato a Roma nel 1994 da G-Max, Rude MC e Booster G. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - I Flaminio in concerto al Gargara Fest

In questa notizia si parla di: flaminio - gargara - fest - concerto

