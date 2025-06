I fioroni di Polignano a Mare | il loro sapore unico racchiuso nella polpa carnosa

I fioroni di Polignano a Mare rappresentano l’essenza dell’estate pugliese, con il loro gusto inconfondibile racchiuso in una polpa carnosa. Un simbolo di tradizione e genuinità che delizia il palato e arricchisce ogni tavola. Questi frutti, spesso confusi con i fichi, sono un vero tesoro locale, capaci di evocare colori, profumi e sapori che rendono unica la stagione estiva in Puglia. Scopriamoli insieme e lasciamoci conquistare dal loro fascino autentico.

