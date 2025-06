I fantasmi prendono forma . Niente Gp a Imola nel 2026 . Ipotesi rotazione per il futuro.

Un'ombra si staglia sul futuro dell’autodromo di Imola: i fantasmi della Formula 1 sembrano prendere forma, lasciando i tifosi e la città con un amaro risveglio. Dopo anni di attesa e speranze rinnovate, il GP di Imola potrebbe essere escluso dal calendario 2026, aprendo la strada a ipotesi di rotazione e nuove rotte per il Circus. Un cambio di scena che segna una svolta cruciale nel mondo delle corse.

Risveglio amaro, per quanto il dispiacere fosse preventivato ormai da giorni, quello di ieri per gli imolesi. Il Gran premio di Formula 1, tornato in città nel 2020 in piena pandemia con un contratto di un solo anno, rinnovato poi per un’ulteriore edizione e infine prolungato fino al 2025 durante il Governo Draghi, resterà lontano dalle rive del Santerno nel 2026. Il calendario da 24 date, reso noto dai vertici del Circus attorno alle 7, rispecchia in pieno le indiscrezioni degli ultimi giorni. Imola è fuori. La finestra di maggio inoltrato, che da qualche anno era stata riservata al Gp del made in Italy e dell’Emilia-Romagna, è occupata dal Canada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it