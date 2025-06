I Duran Duran fanno tappa a Bari | tutte le informazioni

Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile: i Duran Duran approdano a Bari, portando il loro sound leggendario nella straordinaria Radio Norba Arena! A poche settimane dall’apertura della stagione musicale più attesa dell’anno, questa location esclusiva all’interno della Fiera del Levante promette emozioni uniche. Mercoledì 18 giugno, il palco si anima con storie di musica e passione. Non perdete l’appuntamento: la stagione sta per cominciare!

Fra solo una settimana parte la straordinaria stagione della Radio Norba Arena, location allestita all'interno della Fiera del Levante nella quale si esibiranno importanti nomi della musica, icone internazionali e protagonisti della nuova scena italiana. Mercoledì 18 giugno sul palco.

Duran Duran, due concerti a Roma poi Bari e Milano: cosa sapere - La prima volta del gruppo britannico in Italia fu esattamente 40 anni fa, al Festival di Sanremo, dove sono tornati per altro in questo 2025.