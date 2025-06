I convocati della Juve al Mondiale per Club c'è Bremer | Tudor chiama anche 9 ragazzi della Next Gen

La Juventus si prepara a conquistare il mondo con una rosa ricca di talento e freschezza. Tra rientri importanti e giovani promesse, Tudor ha scelto un mix vincente per affrontare il Mondiale per Club. Con nomi di spicco come Bremer, Kostic e Rugani, e la sorpresa di 9 giovani della Next Gen, i bianconeri puntano a lasciare il segno. Scopriamo insieme i convocati e le strategie del club torinese.

La lista convocati della Juventus in vista del Mondiale per Club. Tudor si porta Bremer con Kostic e Rugani di ritorno dai prestiti. Si rivede anche Milik. Il tecnico ha inserito anche 9 ragazzi dalla Next Gen. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La lista dei convocati della #Juventus per il Mondiale per Club FIFA (salvo cambiamenti dell'ultimo minuto): 1. Mattia Perin 2. Alberto Costa 3. Gleison Bremer 4. Federico Gatti 5. Manuel Locatelli 6. Lloyd Kelly 7. Francisco Conceição 8. Teun Koopmeiners

Tra i convocati dovrebbero tornare sia Kostic che Rugani oltre Bremer Conceicao ha avuto il via libera dal Porto, si attendono le decisioni di Psg e Chelsea per Kolo Muani e Veiga ? Non partiranno per gli Stati Uniti Perin e Djalò

