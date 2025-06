I consiglieri del Pd sulla legge regionale Salva casa Abruzzo | La nostra mobilitazione ha bloccato gli insediamenti della grande distribuzione

Grazie alla nostra mobilitazione e al nostro impegno, siamo riusciti a difendere il territorio abruzzese e bloccare gli insediamenti della grande distribuzione. La legge regionale "Salva Casa Abruzzo" rappresenta un passo importante per tutelare la qualità della vita dei nostri cittadini e preservare l’ambiente. La nostra determinazione dimostra che, uniti, possiamo ottenere risultati concreti a favore delle comunità abruzzesi, garantendo uno sviluppo sostenibile e responsabile.

Il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli assieme agli altri consiglieri e al capogruppo Silvio Paolucci, commentano l'approvazione della legge sull'urbanistica "Salva casa Abruzzo" approvata a maggioranza nella seduta dell'11 luglio all'Emiciclo. “Grazie alla nostra mobilitazione e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - I consiglieri del Pd sulla legge regionale "Salva casa Abruzzo": "La nostra mobilitazione ha bloccato gli insediamenti della grande distribuzione"

Legge sulla modifica del numero dei consiglieri regionali: parere non favorevole in Commissione - La VII Commissione consiliare della Regione Puglia ha manifestato un parere non favorevole riguardo al disegno di legge che propone modifiche al numero dei consiglieri regionali, specificamente all’articolo 24 dello Statuto regionale.

