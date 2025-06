I colori di Rimini torna in libreria | venerdì la presentazione in anteprima

Vivi l’emozione di “I colori di Rimini”, un viaggio tra arte, parole e immagini che celebra la nostra città. Venerdì 13 giugno alle 21:00, l’Arena Francesca da Rimini in Piazza Malatesta si trasformerà in un palcoscenico unico, dove artisti locali sveleranno i segreti dietro ogni sfumatura e ogni storia racchiusa nel libro. Un’occasione imperdibile per immergersi nella magia di Rimini e scoprire i suoi colori più autentici.

Il libro verrà presentato in anteprima nazionale venerdì 13 giugno dalle ore 21,00 a Rimini nella suggestiva cornice dell'Arena Francesca da Rimini (Piazza Malatesta). Una serata originale in cui diversi artisti, scrittrici, fotografe e registi riminesi, accompagnati dall'autore, ci racconteranno.

