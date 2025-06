I cittadini vanno protetti ma creare nuovi reati è un precedente rischioso

La tutela dei cittadini è fondamentale, ma introdurre nuovi reati può aprire rischiosi precedenti. Con le recenti incriminazioni nel Regno Unito e in altri Paesi europei, su temi delicati come i protocolli sanitari, cresce la preoccupazione che un governo possa sfruttare false emergenze per reprimere oppositori e dissidenti. È il momento di riflettere sulle conseguenze di queste strategie e di difendere i nostri diritti fondamentali. Continua a leggere per scoprire cosa si cela dietro queste sfide legislative.

Vedendo le incriminazioni in arrivo nel Regno Unito e anche quelle in Paesi europei su temi delicati come i protocolli sanitari, il timore è che un governo diverso usi finte emergenze per colpire chiunque. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - I cittadini vanno protetti, ma creare nuovi reati è un precedente rischioso

